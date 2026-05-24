In treviso, 43 comuni hanno avviato un programma che coinvolge i giovani attraverso buoni per il territorio. I ragazzi possono ricevere fino a 50 euro a settimana svolgendo attività di volontariato tra giugno e luglio. Le attività pratiche previste includono interventi di cura del verde e supporto a iniziative locali. Il progetto mira a incentivare la partecipazione giovanile e a favorire l’aiuto al territorio.

? Domande chiave Come possono i ragazzi guadagnare 50 euro a settimana aiutando il comune?. Quali attività pratiche svolgeranno i volontari tra giugno e luglio?. Chi guiderà i ragazzi durante le sette settimane di lavori?. In che modo i buoni acquisto aiuteranno l'economia dei piccoli centri?.? In Breve Attività dal 15 giugno al 31 luglio coordinate dalla Cooperativa Kirikù.. Volontari ricevono 50 euro settimanali spendibili nei negozi locali.. Tutor tra i 20 e i 30 anni ottengono 100 euro per il supporto.. Iscrizioni aperte dal 18 maggio per ragazzi tra i 14 e i 19 anni.. Ben 43 comuni della provincia di Treviso hanno aderito al progetto Ci sto? Affara fatica!, un’iniziativa che coinvolge i giovani tra i 14 e i 19 anni per la cura del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: 43 comuni coinvolgono i giovani con buoni per il territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviso, 23 autori svelano le radici del territorio con HomelandA Treviso, ventitré autori hanno dato vita a un progetto chiamato Homeland, in cui le immagini cercano di catturare il rapporto tra le persone e i...

I 43 progetti per il futuro. Cento giovani protagonistiQuarantaquattro giovani hanno preso parte alla giornata di formazione organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedicata alla...