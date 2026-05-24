La Virtus Bologna ha battuto Trento in trasferta con il punteggio di 90-81 nella gara 4 dei playoff. La partita si è disputata alla Bts Arena, con la vittoria che porta la serie a gara 5.

La Virtus Bologna vince in trasferta contro Aquila Basket Trento alla Bts Arena, portando la serie playoff a gara 5. Decisiva la prova di Saliou Niang, dominante su entrambi i lati del campo. Bologna costruisce il vantaggio grazie alla superiorità a rimbalzo e a una difesa aggressiva, con Edwards protagonista nel primo quarto. Nel terzo periodo Diouf e Diarra controllano l’area e Trento resta senza segnare per 5 minuti. La Virtus chiude il terzo quarto avanti di oltre 20 punti, nonostante una tripla finale di Jogela. Nel finale Trento tenta la rimonta con Aldridge e Steward, ma Bologna resiste e conquista una vittoria autorevole (81-90). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trento-Virtus Bologna gara 4 81-90: gli highlights

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Basket Serie A, Trento-Virtus Bologna gara-4: gli highlights

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