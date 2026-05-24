Ieri, un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti puntano a riaprire lo stretto di Hormuz e a congelare l’escalation di tensioni con l’Iran. La comunicazione arriva mentre si cerca di evitare un aumento del conflitto nella regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali passi concreti o accordi specifici. La dichiarazione si concentra sull’intento di stabilizzare la situazione e prevenire ulteriori escalation.

Quando ieri Dan Scavino, vice capo di baronetto della Casa Bianca e storico assistente del presidente Donald Trump, aveva postato su X um video di un bombardiere B2 statunitense si era temuto il peggio: sembrava un messaggio che anticipava la ripresa dei bombardamenti sull’Iran, anche quello stesso video era stato postato da Scavino nelle ore che hanno preceduto l’attacco di Usa e Israele alla Repubblica Islamica. È noto che Trump sia in una fase di difficoltà: non c’è alcun modo di raccontare la guerra contro Teheran come una vittoria, ma il presidente ha necessità di arrivare velocemente a una qualche conclusione del conflitto – il peso sul consenso inizia a farsi sentire e rischia di compromettere i risultati delle elezioni di metà mandato che ci saranno a novembre. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tregua Usa?Iran. Obiettivo riaprire Hormuz e congelare l’escalation

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Attacco all'Iran, qual è il vero obiettivo di Usa e Israele

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