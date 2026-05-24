tre ispettori del lavori aggrediti durante un controllo in un cantiere

Il 22 maggio a Scandicci, tre ispettori del lavoro sono stati aggrediti durante un controllo in un cantiere. Durante l’ispezione, è stato rilevato personale irregolare, con presenza di lavoratori in nero. Gli ispettori sono stati malmenati e strattonati da alcune persone presenti sul sito. Nessun dettaglio è stato fornito sulla successiva evoluzione dell’indagine o sulle eventuali misure adottate.

Scandicci (Firenze), 24 maggio 2026 – “ Tre ispettori del lavoro dell’Ispettorato d’area metropolitana di Firenze sono stati malmenati e strattonati durante un controllo in un cantiere di Scandicci, avvenuto il 22 maggio, nel corso del quale era stato riscontrato personale a nero”. Lo denuncia la Fp Cgil Toscana. I funzionari, si spiega in una nota, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno riportato prognosi sino a cinque giorni ed evidenti conseguenze traumatiche. Secondo il sindacato "non è il primo episodio di aggressione a danno di ispettrici e ispettori del lavoro, eppure questo Governo nonché i vertici dell'Ispettorato, come le scorse volte, non hanno speso nemmeno una parola di solidarietà nei confronti del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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