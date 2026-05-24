Tre città in una | Avellino divisa tra progressisti civismo e ritorni

Tre candidati si sfidano per la guida di una città divisa tra progressisti, civismo e ritorni. La campagna elettorale si concentra su tre diverse visioni di sviluppo e gestione del territorio. Gli incontri pubblici e i comizi si susseguono, mentre i cittadini si avvicinano alle urne. La sfida si gioca sul voto, che deciderà quale delle tre linee sarà rappresentata nel nuovo consiglio comunale e in assemblea. La data delle elezioni si avvicina.

Tempo di lettura: 4 minuti Tre candidati, tre visioni diverse di città, un’unica sfida: conquistare Palazzo di Città. Ad Avellino la corsa a sindaco si gioca attorno ai nomi di Nello Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi, protagonisti di una campagna elettorale intensa, segnata da alleanze larghe, ritorni clamorosi e scontri politici. Avvocato penalista, 59 anni, già segretario provinciale del Pd, Nello Pizza è il candidato del campo progressista. Dopo la sconfitta del 2018, torna in corsa sostenuto da una coalizione ampia che tiene insieme Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Noi di Centro, Avs, Psi, Radicali e movimenti civici. Una sintesi politica non semplice, soprattutto dopo le divisioni registrate in altri comuni campani, ma che ad Avellino ha retto fino alla fine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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