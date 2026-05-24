Trazioni alla sbarra tra due camion in corsa | la folle impresa del Maciste di Pordenone | Il video
Due camion sono stati coinvolti in un episodio di tensione sulla strada, con un veicolo che ha tentato una manovra rischiosa tra i mezzi in corsa. Nel frattempo, un atleta di Pordenone ha completato un record di trazioni alla sbarra, eseguendo il maggior numero di pull-up a presa prona. L'evento si è svolto venerdì 22 maggio su un'area di volo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o conseguenze legali.
Alex Camera ha vinto una nuova sfida. Il Maciste di Pordenone venerdì 22 maggio, sul nastro d'asfalto dell'Aviosuperficie Avro di Rivoli di Osoppo, ha stabilito un'incredibile performance di forza e coordinazione eseguendo il maggior numero di pull-up, trazioni a presa prona con i palmi rivolti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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