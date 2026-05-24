Trazioni alla sbarra tra due camion in corsa | la folle impresa del Maciste di Pordenone | Il video

Notizia in breve

Due camion sono stati coinvolti in un episodio di tensione sulla strada, con un veicolo che ha tentato una manovra rischiosa tra i mezzi in corsa. Nel frattempo, un atleta di Pordenone ha completato un record di trazioni alla sbarra, eseguendo il maggior numero di pull-up a presa prona. L'evento si è svolto venerdì 22 maggio su un'area di volo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o conseguenze legali.