Il giornalista ha commentato sarcasticamente sulla decisione del ministro di mantenere in vita un avvocato coinvolto in un procedimento contro la mafia, dicendo che “la mafia lo lasciò in vita”. La critica si riferisce a riforme legislative che hanno ridotto le pene per alcuni reati e limitato i poteri delle procure. Tra queste, l’introduzione di norme più restrittive sulla custodia cautelare e la modifica delle competenze delle autorità giudiziarie.

? Punti chiave Perché Travaglio accosta Nordio a Falcone con un commento sarcastico?. Quali riforme legislative hanno scatenato la critica del giornalista?. Come influiscono l'abolizione dell'abuso d'ufficio e dei trojan sulle indagini?. Cosa sostiene Travaglio riguardo alla reazione della mafia alle nuove norme?.? In Breve Critiche di Travaglio al talk show Accordi&Disaccordi condotto da Luca Sommi.. Riforme citate riguardano abolizione abuso d'ufficio, traffico influenze, intercettazioni e trojan.. Confronto storico tra le strategie di Falcone e le riforme di Nordio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio su Nordio e Falcone: “La mafia lo lasciò in vita

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Nordio ricorda Falcone paragonandosi a lui: “Sia io sia lui abbiamo rischiato la vita per salvaguardare lo Stato”Il ministro della giustizia ha ricordato il magistrato ucciso in un attentato di mafia, affermando di aver rischiato la vita per lo Stato come lui.

Temi più discussi: Travaglio: Sempio? Per molti giornali è un assassino conclamato senza neanche un’udienza preliminare. I magistrati con cui parlo sono basiti; Nordio su Garlasco, Francesco Petrelli: La doppia assoluzione di Stasi oggi non può essere impugnata; Carletto Falcone; La delibera anti-gogna del Csm non piace al Fatto Quotidiano, Eccher: Non è un bavaglio alla stampa, la novità è la protezione reputazionale.

Questo passaggio dell'editoriale di Travaglio su Nordio che si paragona a Falcone ? Il fatto che, oltre a rischiare la vita, Falcone l’abbia anche persa, mentre l’unico pericolo che corre Nordio è una cirrosi epatica da spritz, è un dettaglio. x.com

Nordio si paragona a Falcone, Travaglio ironizza sul Nove: In effetti la mafia fu incerta fino all’ultimo, poi lo lasciò in vita e mal gliene incolseCosa Nostra fu incerta fino all’ultimo tra Falcone e Nordio. Poi eliminò Falcone e lasciò in vita Nordio e mal gliene incolse perché adesso come Ministro della Giustizia sta facendo delle cose terrib ... ilfattoquotidiano.it

Il Colle scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Avviate le verifiche, chieste nuove indagini - Notizie reddit

Travaglio su Nordio: A una certa ora del pomeriggio non è più lucido...Nel corso della trasmissione diMartedì, Marco Travaglio è tornato a colpire con la sua consueta ironia, prendendo di mira il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Commentando alcune recenti uscite ... la7.it