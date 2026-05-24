Trasporto Trevisano | la Filt Cgil chiede garanzie per i lavoratori

La Filt Cgil chiede garanzie per i lavoratori del trasporto nella provincia di Treviso. I tagli alle corse hanno ridotto i ricavi della società di trasporto pubblico locale, mentre i subaffitti estivi sollevano preoccupazioni sui pagamenti e le condizioni dei dipendenti. La questione riguarda anche come i cambiamenti nelle rotte e nelle tariffe influenzeranno i salari e le assenze dei lavoratori. Non sono state ancora definite le misure di tutela per il personale coinvolto.

? Punti chiave Come influiscono i tagli alle corse sui bilanci positivi di Mom?. Chi pagherà le conseguenze dei subaffitti estivi per i lavoratori?. Perché la riorganizzazione dei bacini minaccia la continuità del servizio?. Quali responsabilità hanno i Comuni sulla stabilità degli stipendi dei conducenti?.? In Breve Bilanci Mom positivi derivano da ristori Covid e tagli ai servizi effettuati.. Settore scolastico estivo genera 50-60 lavoratori in eccedenza ogni settimana.. Accordi con Dolomitibus e Atvo coinvolgono rispettivamente 200 e 500 dipendenti.. Filt Cgil chiede a Comuni e Provincia di reinvestire utili nel servizio.. La Filt Cgil di Treviso pone un freno alla riorganizzazione dei bacini del trasporto pubblico locale, chiedendo garanzie concrete per i lavoratori e la qualità del servizio ai Comuni e alla Provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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