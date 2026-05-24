Trasformano la passione in lavoro | due sorelle aprono il primo tattoo hotel della Romagna

Da ravennatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'offerta alberghiera della Riviera romagnola continua a evolversi, cercando nuove strade per intercettare i trend del turismo internazionale. Dopo l'albergo dedicato a giochi e videogame, l'ultima novità in ordine di tempo arriva da Milano Marittima, dove ha aperto i battenti da qualche giorno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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