Trasformano la passione in lavoro | due sorelle aprono il primo tattoo hotel della Romagna
L'offerta alberghiera della Riviera romagnola continua a evolversi, cercando nuove strade per intercettare i trend del turismo internazionale. Dopo l'albergo dedicato a giochi e videogame, l'ultima novità in ordine di tempo arriva da Milano Marittima, dove ha aperto i battenti da qualche giorno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Papa Leone XIV: Basta morti bianche! La sicurezza sul lavoro è dignità umana
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