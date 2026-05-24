Un uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto lungo via Pietramarina a Vinci, quando la sua auto è uscita dalla strada.

VINCI – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (24 maggio) lungo via Pietramarina, nel territorio comunale di Vinci, dove un uomo ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la propria vettura. L’allarme è scattato poco prima delle 15 quando la centrale operativa ha mobilitato d’urgenza i vigili del fuoco del comando di Firenze, giunti sul posto con una squadra del distaccamento di Empoli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente si trovava alla guida della sua automobile quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha così sbandato violentemente, terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale, in una posizione particolarmente impervia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tragedia sulla strada. muore nel fuori strada con l’auto a Vinci

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