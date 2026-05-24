Tragedia in strada auto si cappotta completamente | muore così

Un uomo di 45 anni è morto domenica 24 maggio dopo che la sua auto si è cappottata lungo via Pietramarina, nel territorio di Vinci. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Un uomo di 45 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica 24 maggio lungo via Pietramarina, nel territorio comunale di Vinci. La vittima, residente nella frazione di Sant’Ansano, area non lontana dal luogo dell’incidente, viaggiava a bordo di una Toyota di colore nero quando ha perso il controllo del mezzo, finendo per cappottarsi. Stando alle prime ricostruzioni, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. Lo schianto. Il sinistro si è consumato su un rettilineo, circostanza che rende ancora più difficile comprendere le cause dell’accaduto. Le lamiere dell’auto risultavano completamente accartocciate al momento dell’arrivo dei soccorritori, a testimonianza della violenza dell’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

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