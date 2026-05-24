Tragedia in Queensland | pescatore morto per l’attacco di uno squalo
Un pescatore è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo nelle acque di Kennedy Shoal, in Queensland. Dopo l’incidente, i soccorritori sono intervenuti rapidamente, recuperando il corpo e portandolo a riva. La specie dello squalo responsabile non è stata ancora identificata ufficialmente, ma si tratta di un predatore marino presente nella zona. L’incidente ha provocato shock tra i presenti e tra la comunità locale.
? Domande chiave Quale specie di predatore ha colpito il pescatore a Kennedy Shoal?. Come sono intervenuti i soccorritori dopo l'aggressione nelle acque del Queensland?. Perché questo tratto di mare è diventato così pericoloso per i subacquei?. Cosa hanno scoperto le autorità riguardo alla ricorrenza di questi attacchi?.? In Breve Aggressione avvenuta domenica 24 maggio 2026 presso Kennedy Shoal, zona Cairns-Townsville.. Vittima trasportata d'urgenza al molo di Hull River Heads vicino a Tully.. Specie dello squalo non identificata tra possibili predatori tigre o bull.. Precedente attacco simile registrato lo scorso fine settimana presso l'isola di Rottnest. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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