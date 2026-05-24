Tragedia in Queensland | pescatore morto per l’attacco di uno squalo

Notizia in breve

Un pescatore è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo nelle acque di Kennedy Shoal, in Queensland. Dopo l’incidente, i soccorritori sono intervenuti rapidamente, recuperando il corpo e portandolo a riva. La specie dello squalo responsabile non è stata ancora identificata ufficialmente, ma si tratta di un predatore marino presente nella zona. L’incidente ha provocato shock tra i presenti e tra la comunità locale.