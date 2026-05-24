Il 25 maggio inizieranno le autopsie sui cinque sub italiani deceduti alle Maldive durante un’esplorazione nella grotta Kandu. Le salme sono state riportate in Italia e saranno sottoposte a esami che potrebbero chiarire le cause del decesso. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla presenza di torce o altri elementi che potrebbero aver influenzato l’incidente. Le indagini continuano a verificare eventuali fattori che abbiano contribuito alla tragedia.

Con il rientro delle salme in Italia, lunedì 25 maggio inizieranno le autopsie che daranno maggiori risposte sulla morte dei cinque sub italiani morti alle Maldive mentre esploravano la grotta Kandu. In attesa di esaminare correttamente anche i filmati delle GoPro, alcune ipotesi vengono fornite da chi, alle Maldive, è già sceso in quella grotta pur non essendo stata depositata alcuna mappa. Il ruolo delle torce. Intervistati dal Corriere della Sera, alcuni maldiviani locali che in passato sono scesi a quelle profondità spiegano che con il fondale sabbioso e il cunicolo all’interno, diventa fondamentale la luce delle torce. “Chi non ha la corda, mette una torcia all’ingresso del tunnel, perché si sa che lì c’è un dosso che fa muro, ma se poi si alza la sabbia con le pinne, chi la vede più la luce della torcia?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia alle Maldive, l’incognita delle torce: cosa può aver ingannato i sub italiani

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