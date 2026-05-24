Tragedia al Mediterraneo club si sente male dopo una partita di padel | morto un settantenne

Un uomo di 70 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante una partita di padel nel Mediterraneo Padel Club. L'evento è avvenuto questa mattina durante un torneo organizzato da un Cral. L’ex impiegato dell’Autorità portuale si trovava nel centro sportivo di via Imperatore Federico quando si è sentito male. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto sul posto.

Un malore dopo la partita di padel. Sarebbe morto così Daniele Chiarelli, 70 anni, ex impiegato dell'Autorità portuale: stamattina si trovava al Mediterraneo Padel Club di via Imperatore Federico, dove si stava svolgendo un torneo organizzato da un Cral. Daniele ChiarelliSecondo le prime. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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