Tragedia al Mediterraneo club si sente male dopo una partita di padel | morto un settantenne

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 70 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante una partita di padel nel Mediterraneo Padel Club. L'evento è avvenuto questa mattina durante un torneo organizzato da un Cral. L’ex impiegato dell’Autorità portuale si trovava nel centro sportivo di via Imperatore Federico quando si è sentito male. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto sul posto.

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Un malore dopo la partita di padel. Sarebbe morto così Daniele Chiarelli, 70 anni, ex impiegato dell'Autorità portuale: stamattina si trovava al Mediterraneo Padel Club di via Imperatore Federico, dove si stava svolgendo un torneo organizzato da un Cral. Daniele ChiarelliSecondo le prime. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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