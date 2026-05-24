Tragedia a Vinci | auto finisce fuori strada morto un uomo
Un uomo è morto nel pomeriggio a Vinci, quando la sua auto è uscita di strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno procedendo con i rilievi per chiarire l’accaduto.
Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un incidente stradale si è trasformato in tragedia nel comune di Vinci. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti in via Pietramarina per un’autovettura finita fuori dalla sede stradale.Sul posto è stata inviata una squadra per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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