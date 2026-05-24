Tragedia a Vinci | auto finisce fuori strada morto un uomo

Notizia in breve

Un uomo è morto nel pomeriggio a Vinci, quando la sua auto è uscita di strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno procedendo con i rilievi per chiarire l’accaduto.