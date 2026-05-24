Tragedia a Barbiano | escursionista muore dopo una caduta nelle cascate

Notizia in breve

Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle cascate di Barbiano. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in un'area rocciosa e umida. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso l’equilibrio in un punto vicino al salto d’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La zona è stata messa sotto sequestro.