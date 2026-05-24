Traffico Roma del 24-05-2026 ore 20 | 30
Il traffico a Roma è rallentato questa sera, intorno alle 20:30, a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion sul ponte Margherita. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione ha subito ripercussioni significative nella zona interessata.
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Nel traffico di Roma
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