Traffico Roma del 24-05-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Il traffico a Roma è rallentato questa sera, intorno alle 20:30, a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion sul ponte Margherita. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione ha subito ripercussioni significative nella zona interessata.