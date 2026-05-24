Il traffico a Roma alle 19:30 del 24 maggio 2026 è rallentato a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion sul ponte Margherita. La strada rimane chiusa nel tratto interessato per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Non sono ancora state rese note eventuali conseguenze o cause dell’incendio.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-05-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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