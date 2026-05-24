Traffico Roma del 24-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma alle 18:30 del 24 maggio 2026 mostra code sulla via principale. La strada rimane chiusa a causa di un incendio sviluppatosi su un camion di grandi dimensioni, parcheggiato vicino al ponte Margherita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. La chiusura della carreggiata ha provocato rallentamenti e deviazioni nelle zone circostanti. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o danni strutturali.

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