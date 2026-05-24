Alle 16:30 di oggi, il traffico su via del Ponte Margherita a Roma è bloccato a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion. La strada rimane chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico si concentra sulle vie alternative vicine alla zona.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-05-2026 ore 16:30

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