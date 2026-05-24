Traffico Roma del 24-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Roma è rallentato nel pomeriggio del 24 maggio 2026 a causa dell’incendio di un grosso camion sulla strada principale. La strada rimane chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre il traffico si congestiona nelle zone limitrofe. Non sono stati segnalati feriti.

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