Traffico Roma del 24-05-2026 ore 11 | 30
Un grosso camion è andato in fiamme nel ponte Margherita, causando la chiusura della strada. L’incendio ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La circolazione è bloccata e si registrano code e rallentamenti lungo le vie circostanti. La chiusura resta in vigore fino a nuovo avviso.
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