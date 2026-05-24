Traffico Roma del 24-05-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Un grosso camion è andato in fiamme nel ponte Margherita, causando la chiusura della strada. L’incendio ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La circolazione è bloccata e si registrano code e rallentamenti lungo le vie circostanti. La chiusura resta in vigore fino a nuovo avviso.