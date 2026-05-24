Traffico Roma del 24-05-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Il traffico nella zona di Roma alle 8:30 del 24 maggio 2026 è rallentato a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion nel ponte Margherita. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione si è concentrata sulle vie alternative, con code e rallentamenti nelle aree limitrofe. Le autorità stanno gestendo la situazione e valutano eventuali interventi di ripristino.