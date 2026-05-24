Traffico Roma del 24-05-2026 ore 08 | 30
Il traffico nella zona di Roma alle 8:30 del 24 maggio 2026 è rallentato a causa di un incendio che ha coinvolto un grosso camion nel ponte Margherita. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione si è concentrata sulle vie alternative, con code e rallentamenti nelle aree limitrofe. Le autorità stanno gestendo la situazione e valutano eventuali interventi di ripristino.
Luceverde Roma Bentrovati resta chiuso per l'incendio di un grosso camion ponte Margherita Perché dal quartiere Flaminio diretto verso Prati chiusa anche la rampa che da Piazza della Libertà mette sul Lungotevere dei Mellini a Monti Tiburtini la 42esima edizione del Palio di Sant'Anastasio un corteo storico tra pomeriggio e sera attraverserà diverse strade del quartiere tra queste via Benedetti via Bargellini via Rossi via dei Durantini via Meda via dei Monti Tiburtini previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti manifestazione socio-culturale in via dei Castani con divieto di transito dalle 7:30 alle 21 di oggi tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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