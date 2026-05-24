Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 17:30 del 24 maggio 2026, si registrano code sulla rete autostradale del Lazio, con rallentamenti tra il capoluogo e le principali arterie di collegamento. La situazione più critica si concentra sulla A1 e sulla A24, dove si segnalano congestioni e rallentamenti. Sul fronte delle strade cittadine, traffico intenso in centro e nelle zone periferiche. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di evitare le vie principali per i prossimi minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto sulla via Salaria il transito avviene a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Settebagni e grisciano a Roma nell'area del Circo Massimo Per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione prevista dalle 14 la chiusura al traffico di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 24 05 2026 ore 17 30
© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 17:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

Video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di oggi, si registrano code sulla A24 tra la Valle del Salto e Roma, nel tratto che collega la capitale con l’Aquila e Teramo.

Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 17:30Alle 17:30 di domenica 17 maggio, nel Lazio, si registrano alcune interruzioni del traffico a Roma, con aggiornamenti forniti dalla centrale di...

Temi più discussi: Sciopero a Roma il 18 maggio: nel giorno del derby a rischio metro, bus, tram e treni; Autovelox nel Lazio fino al 24 maggio: controlli su Pontina, Salaria, Orte e Frosinone; Previsioni traffico – meteo weekend 15-17 maggio 2026; Decimomannu, asfalto danneggiato dalle piogge in via Lazio: A breve iniziano i lavori.

traffico lazio del traffico lazio del 24Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei ... romadailynews.it

traffico lazio del traffico lazio del 24Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 09:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web