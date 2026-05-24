Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 24 maggio 2026, si registrano code sulla rete autostradale del Lazio, con rallentamenti tra il capoluogo e le principali arterie di collegamento. La situazione più critica si concentra sulla A1 e sulla A24, dove si segnalano congestioni e rallentamenti. Sul fronte delle strade cittadine, traffico intenso in centro e nelle zone periferiche. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di evitare le vie principali per i prossimi minuti.
luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto sulla via Salaria il transito avviene a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Settebagni e grisciano a Roma nell'area del Circo Massimo Per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione prevista dalle 14 la chiusura al traffico di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
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APRILIA - Maxi blitz dei Carabinieri ad Aprilia e in tutto il Lazio: 19 arresti per traffico internazionale di droga ed estorsioni. Vasta operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nelle prime ore di questa mattina. #antimafia #Aprilia #arresti #Carab facebook
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 09:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole ... romadailynews.it
Leggi la notizia : Usura a Roma: il lento affondare nella crisi economica - u00c8 scattato il campanello d'allarme per Roma. La recente confisca da tre milioni di euro a una banda di usurai nel Lazio fa da eco a una crisi che si insinua nei meandri… #Usura #R x.com
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