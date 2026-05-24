Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Alle 17:30 del 24 maggio 2026, si registrano code sulla rete autostradale del Lazio, con rallentamenti tra il capoluogo e le principali arterie di collegamento. La situazione più critica si concentra sulla A1 e sulla A24, dove si segnalano congestioni e rallentamenti. Sul fronte delle strade cittadine, traffico intenso in centro e nelle zone periferiche. Nessun incidente segnalato, ma si consiglia di evitare le vie principali per i prossimi minuti.