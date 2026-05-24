Traffico Lazio del 24-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9:30 del 24 maggio 2026, il traffico in Lazio era caratterizzato da spostamenti a breve e medio raggio.

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luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto sulla via Salaria il transito avviene a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Settebagni e grisciano a Roma nell'area del Circo Massimo Per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione prevista dalle 14 la chiusura al traffico di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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