Tra storia e innovazione via al Giro d’Italia

Le acque del Lago Maggiore e del fiume Ticino sono state utilizzate come percorso per le prove di volo durante una tappa del Giro d’Italia. Le imbarcazioni sono state spostate per consentire l’allestimento dell’area di prova, visibile a bordo e lungo le sponde. La zona, frequentata da turisti e sportivi, ha visto la presenza di numerosi partecipanti e spettatori, attirando attenzione sulla manifestazione ciclistica.

Le acque del Lago Maggiore e del Ticino tornano a trasformarsi in una pista naturale sospesa tra storia, innovazione e fascino del volo. Ultimi preparativi, infatti, per il decollo del Gidro 2026, la seconda edizione del Giro d’Italia in Idrovolante che da domani attraverserà parte della penisola con tredici tappe complessive, unendo territori, tradizioni aeronautiche e turismo sostenibile. Una manifestazione che partirà proprio da Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino, luoghi simbolo della cultura idroaviatoria italiana, per poi proseguire verso Trieste nella prima tranche di viaggio, mentre la seconda riprenderà a settembre dal Lago Trasimeno fino a Gallipoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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