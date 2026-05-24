Oltre 500 studenti hanno partecipato all’evento finale di “Scuola e Legalità: un impegno in Comune”, svoltosi al Teatro Manzoni. L’iniziativa, promossa dal Comune di Monza in collaborazione con il Centro promozione legalità Falcone e Borsellino, ha coinvolto giovani in un percorso formativo sulla legalità. L’audience ha assistito a un momento di conclusione dedicato a sensibilizzare i studenti sui valori della legalità e della cittadinanza responsabile.

Un Teatro Manzoni gremito ha fatto da cornice all’evento conclusivo di “ Scuola e Legalità: un impegno in Comune ”, il percorso formativo promosso dal Comune di Monza insieme al Centro promozione legalità Falcone e Borsellino. Oltre 500 studenti hanno partecipato all’appuntamento, momento finale di un progetto che, nei mesi scorsi, ha coinvolto attivamente più di 200 ragazze e ragazzi in un lavoro di approfondimento sul senso civico, sul valore delle regole e sul funzionamento delle istituzioni. Dieci gli istituti protagonisti della giornata. Tra questi, Olivetti, Hensemberger e Mosè Bianchi, che hanno seguito l’intero percorso formativo e presentato i progetti in concorso dedicati alla promozione della legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra scuola e legalità. Oltre 500 ragazzi a teatro

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