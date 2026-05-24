Tra lupi e isole magiche l' autrice forlivese Chiara Lotti conquista Torino con il suo nuovo fantasy
Chiara Lotti, autrice forlivese, ha presentato a Torino il suo nuovo romanzo fantasy. La scrittrice ha portato sul palco un racconto ambientato tra lupi e isole magiche, creando un mondo immaginario ricco di dettagli. L’evento ha visto una partecipazione di pubblico interessato, con molti lettori che hanno potuto scoprire le sue capacità narrative e il suo stile distintivo. La presentazione si è svolta senza intoppi, in un’atmosfera di entusiasmo.
L’amore per la scrittura, la fantasia e la capacità di trasformare le emozioni in mondi immaginari sono qualità che hanno sempre accompagnato Chiara Lotti. Oggi, a 27 anni, per la giovane autrice forlivese arriva uno dei traguardi più importanti del suo percorso: la pubblicazione del nuovo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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