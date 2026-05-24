Tra lupi e isole magiche l' autrice forlivese Chiara Lotti conquista Torino con il suo nuovo fantasy

Notizia in breve

Chiara Lotti, autrice forlivese, ha presentato a Torino il suo nuovo romanzo fantasy. La scrittrice ha portato sul palco un racconto ambientato tra lupi e isole magiche, creando un mondo immaginario ricco di dettagli. L’evento ha visto una partecipazione di pubblico interessato, con molti lettori che hanno potuto scoprire le sue capacità narrative e il suo stile distintivo. La presentazione si è svolta senza intoppi, in un’atmosfera di entusiasmo.