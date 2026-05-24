Oltre 250 persone hanno partecipato a un evento dedicato alla famiglia, con un incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva nella Sala Estense. Successivamente, la piazza dell’Acquedotto è stata riempita da bambini, genitori e nonni per giochi e il taglio della torta. L’evento ha visto una grande partecipazione sia in sala che all’aperto.

Dalla Sala Estense gremita da oltre 250 persone per l’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai fino alla piazza dell’Acquedotto invasa da bambini, genitori e nonni per i giochi e taglio della torta finale. Si è svolta la ’Festa delle famiglie 2026’, appuntamento promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune. Grande festa doveva essere e così è stata, grazie al format promosso dal Comune che ha scelto di unire un momento divulgativo-educativo con un professionista di alto profilo come Alberto Pellai al momento prettamente ludico. Centinaia di persone hanno riempito la piazza ai piedi dell’Acquedotto portando tanto entusiasmo prendendo parte alle numerose attività gratuite tra laboratori, giochi, animazione, spettacoli di burattini e momenti di aggregazione che hanno colorato la piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra giochi e taglio della torta. Festa della famiglia da applausi

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