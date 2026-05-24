Un tour di Candace Owens ha lasciato circa 15.000 persone senza rimborsi dopo aver annullato gli eventi. Secondo le indagini, sono stati sottratti milioni di dollari, con solo 21 centesimi rimasti nel fondo. I promotori coinvolti hanno un passato di fallimenti e bancarotte. Le autorità stanno esaminando le transazioni finanziarie e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui responsabili specifici.

? Domande chiave Come sono spariti milioni di dollari lasciando solo 21 centesimi in cassa?. Chi sono i promotori con un passato di fallimenti e bancarotte?. Perché gli sponsor non hanno alcuna assicurazione per coprire le perdite?. Come possono 15.000 persone recuperare i soldi dopo la liquidazione totale?.? In Breve Vendite biglietti stimate in 1,4 milioni di dollari tra prezzi da 95 e 1.500 dollari.. Sponsor Jarrad Panes della ditta As Good As Gold perde 80.000 dollari di sponsorizzazione.. Organizzatori George Zacharia, Damien Costas e Joel Jammal coinvolti in precedenti fallimenti e bancarotte.. Decisione dell'Alta Corte di ottobre ha causato il collasso finanziario della società Rocksman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tour di Candace Owens: 15.000 persone senza rimborsi dopo il vuoto

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