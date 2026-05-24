Tortoreto stop al progetto Piazza della Chiesa | PD | ‘Vittoria

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto per la riqualificazione di Piazza della Chiesa a Tortoreto è stato bloccato a causa di clausole poco chiare presenti nel contratto. Questi dettagli hanno portato alla sospensione dell’intervento, con i cittadini che potrebbero dover affrontare vincoli economici per i prossimi 23 anni. La decisione è stata annunciata da un rappresentante del partito di maggioranza, che ha definito la sospensione una vittoria.

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? Punti chiave Quali clausole poco chiare hanno causato il blocco del progetto?. Perché i cittadini rischiano vincoli economici per i prossimi 23 anni?. Chi gestirà i parcheggi e le tariffe della nuova piazza?. Come cambierà il piano di riqualificazione dopo il rinvio del consiglio?.? In Breve Vincoli contrattuali graverebbero su residenti e attività per i prossimi 23 anni.. Critiche del segretario Fabio Di Sabatino su gestione privata di parcheggi e tariffe.. Battaglia politica condotta da PD, associazioni e comitati negli ultimi 12 mesi.. Obiettivo riqualificazione Piazza della Chiesa SS. Maria Assunta nel centro di Tortoreto.. Il rinvio del Consiglio comunale di ieri sera a Tortoreto ha bloccato la discussione sul project financing per la Piazza della Chiesa SS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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