Martedì alle 18 sarà inaugurata la Torre Nord di Cisanello, alta quattordici piani. La struttura ospita uffici, studi medici e servizi al pubblico. L'edificio si trova nel quartiere e rappresenta un nuovo punto di riferimento per la città. La cerimonia prevede l'apertura ufficiale della torre, che si sviluppa su un’altezza considerevole e si inserisce nel contesto urbano locale. La struttura è destinata a offrire spazi dedicati a diverse attività professionali e sanitarie.

Quattordici piani di servizi al pubblico, uffici e studi medici. Sarà inaugurata martedì alle 18 la Torre Nord di Cisanello, la prima business tower cittadina, con un aperitivo sulla terrazza del’edificio di Ati Invest, anima finanziaria del gruppo AProject, lo studio internazionale di architettura e ingegneria specializzato nella progettazione integrata per i settori dell’architettura e dell’ingegneria sostenibile fondato nel 2011 dagli ingegneri Branko Zrnic e Luca Serri, che oggi conta oltre 350 collaboratori e vanta progetti di rilievo internazionale che spaziano dal settore ospedaliero e scolastico al residenziale, fino ai grandi complessi direzionali, sportivi e per l’hospitality. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torre Nord di Cisanello . Martedì l’inaugurazione: "Quattordici piani al servizio della città"

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