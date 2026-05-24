Toro tutto questa sera Riprendersi il derby e spogliare la Signora
Questa sera il Torino affronta la Juventus in un derby di calcio. Se il Torino vince, potrebbe raggiungere un risultato importante in classifica. La partita si svolge in un momento in cui il Torino cerca di migliorare la propria posizione, mentre la Juventus tenta di consolidare il suo vantaggio. La sfida si gioca allo stadio di casa del Torino. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali annunciate poco prima del calcio d’inizio.
Quarantasette, morto che parla. Se il Toro stasera batte la Juventus nel derby compie almeno un paio di miracoli ma anche tre: può interrompere un digiuno lunghissimo - sono passati più di 11 anni dal 2-1 griffato Pirlo, Darmian e Quagliarella del 26 aprile 2015 -, chiudere finalmente in faccia alla Vecchia Signora le porte della Champions già abbastanza socchiuse e soprattutto dare un qualche senso all'ennesima stagione persa, da buttare. In palio non c'è il magro bottino dei 47 punti ma l'obbligo di ridare ai tifosi del Toro una ragione per continuare a sostenere questa squadra, che il tremendismo granata se l'è bello che dimenticato. Lo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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