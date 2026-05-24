Torna la Strapapà il percorso si snoda fra viale del Fante e la Favorita | tutti i divieti e le strade chiuse

Oggi si svolge la Strapapà, che si svolge tra viale del Fante e la Favorita. La manifestazione era stata rinviata lo scorso 15 marzo a causa della pioggia. Durante l'evento sono previste limitazioni alla circolazione e divieti di accesso in diverse zone della città. Le strade interessate resteranno chiuse o con restrizioni alla circolazione per tutta la durata della manifestazione.

Torna oggi la Strapapà, rinviata lo scorso 15 marzo causa pioggia, e per l'occasione in diverse zone della città sono previste limitazioni alla viabilità. Lo stabilisce un'ordinanza dell'ufficio Traffico Comune.L'evento, organizzato dall'Acsi Area Metropolitana Sicilia Occidentale in partnership. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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