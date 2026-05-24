Nel parco Corsini si è svolto ieri l’ultimo evento preparatorio prima del 45esimo Palio di Fucecchio, in programma oggi, 24 maggio. L’appuntamento ha concluso le attività di avvicinamento alla corsa, che rappresenta una tradizione locale. La manifestazione si è svolta in una cornice naturale, con la partecipazione di pubblico e organizzatori. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’evento.

FUCECCHIO – Si è tenuto ieri nella splendida cornice del parco Corsini, l’ultimo appuntamento di avvicinamento al 45esimo Palio di Fucecchio che si corre oggi (24 maggio). Si tratta della firma dei fantini che, accompagnati da presidenti, capitani e una nutrita rappresentanza di musici, sbandieratori e contradaioli, hanno formalizzato il loro impegno con le contrade. Questo dopo aver provato – novità di quest’anno – per la prima volta l’intesa col proprio cavallo in Buca anche al sabato mattina, in occasione della terza prova obbligatoria. Queste le monte ufficiali Borgonovo: Andrea Sanna su Farfalla Bianca Botteghe: Adrian Topalli su Daisa... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Torna il grande appuntamento con la tradizione con il Palio di Fucecchio

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