Torino ultrà in codice rosso | derby tra scontri e rivolta in curva

Durante il derby in città, un ultrà è stato ferito e trasportato in codice rosso. Non sono state fornite dettagli specifici sulle modalità dell’incidente. Nel corso della partita, alcuni tifosi hanno smontato le coreografie in curva, causando tensioni tra i gruppi di supporter. Sono stati segnalati scontri tra tifosi e momenti di rivolta, con interventi delle forze dell’ordine per placare gli animi e contenere le violenze.

? Punti chiave Come è successo il ferimento dell'ultrà portato in codice rosso?. Perché i tifosi hanno smontato le coreografie durante il derby?. Chi ha scatenato la rivolta sotto la curva Maratona?. Quali dinamiche hanno causato l'abbandono improvviso degli spalti?.? In Breve Scontri in piazzale San Gabriele di Gorizia alle 17.30 tra gruppi bianconeri e granata.. Quattro poliziotti feriti e diversi tifoseri bianconeri fermati durante i tafferugli sotto la curva.. Rivalità legata a precedenti scontri avvenuti ai piedi della collina nel novembre 2024.. Ritardo di oltre un'ora per il derby dopo la protesta in curva Maratona.. Un ultrà di 45 anni è stato trasportato d’urgenza alle Molinette con un grave trauma cranico dopo gli scontri tra tifosi a Torino nel pomeriggio di domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TORINO JUVE SOSPESA! TIFOSO JUVENTINO IN CODICE ROSSO: CAOS TOTALE A TORINO

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