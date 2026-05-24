Torino protesta in piazza | se la sanità è privata perdiamo tutto

In piazza a Torino si sono svolte manifestazioni contro la privatizzazione della sanità, con i partecipanti che hanno criticato il rischio di perdere servizi pubblici. Tra le richieste, ci sono proposte per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza dei servizi sanitari. Si discute anche di possibili aumenti delle rette nelle residenze assistenziali, con un impatto diretto sui costi per le famiglie. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche o sui tempi di attuazione.

? Punti chiave Quali sono le proposte concrete per abbattere le liste d'attesa?. Come cambieranno i costi delle rette nelle RSA per le famiglie?. Chi sono le associazioni che hanno deciso di unire le forze?. Quali strade di Torino subiranno blocchi per il percorso del corteo?.? In Breve Corteo sabato 23 maggio dalle 14 tra Grattacielo Piemonte e piazza Carducci.. Oltre 40 adesioni tra cui CGIL Torino, Ordine dei Medici e associazione Luca Coscioni.. Richiesta copertura 50% per RSA e 50% per cure domiciliari tramite ASL.. Chiusura via Nizza tra corso Bramante e via Canelli dalle 13:00 alle 19:30.. Sabato 23 maggio 2026, il corteo organizzato dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure partirà dal grattacielo Piemonte alle ore 14 per raggiungere i giardini di piazza Carducci, passando per via Nizza, a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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