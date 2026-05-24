A Torino si sono verificati scontri tra tifoserie prima del derby tra Torino e Juventus. Le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i gruppi di supporter, alcuni dei quali hanno lanciato oggetti e acceso fumogeni. La polizia ha effettuato alcuni fermi e rafforzato i controlli nelle zone interessate. Non si registrano feriti gravi, ma l'evento ha causato disagi e ha portato alla sospensione temporanea delle attività nelle aree vicine allo stadio.

Pomeriggio di alta tensione a Torino prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno cercato il contatto, in particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri Tradizione e Drughi, che hanno tentato di raggiungere i tifosi granata vicino a un chiosco sotto la Curva Maratona, in piazzale San Gabriele di Gorizia e zona via Filadelfia.Gli ultras juventini hanno lanciato contro le forze dell’ordine bottiglie, pietre e torce. I tifosi del Torino hanno risposto con cori e sfottò senza però sfondare il cordone delle forze di polizia. La Polizia ha respinto i gruppi con il lancio di lacrimogeni.Nella fase più critica alcuni ultras sono venuti a contatto, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torino piomba nel caos: "Non giocate", ultrà-Juve in codice rosso

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Torino siam solo noi - Coro ultras Torino contro i rivali della Juventus

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