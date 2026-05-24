torino juventus vlahovic in dubbio pronto david probabili formazioni e orario tv

Vlahovic è in dubbio per il derby della Mole tra Torino e Juventus. Al suo posto potrebbe essere impiegato David. La partita si giocherà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le probabili formazioni prevedono un cambio in attacco per i bianconeri, con il sostituto del centravanti ancora da confermare. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa stagione.

Torino, 24 maggio 2026 - Torino e Juventus si sfidano per un derby della Mole importantissimo. I granata giocano per tornare finalmente a esultare in una stracittadina, mentre i bianconeri, a -2 dal duo Milan-Roma e a pari merito con il Como, devono vincere e sperare di ricevere notizie positive dagli altri campi. Per qualificarsi alla prossima Champions League, la Vecchia Signora non solo ha bisogno dei tre punti, da agguantare senza Yildiz e con Vlahovic in dubbio, ma anche che si verifichi uno dei tre scenari seguenti: il Como non vince e una tra Milan e Roma perde; il Como non vince e Milan e Roma pareggiano entrambe; sia Milan che Roma perdono, indipendentemente dal risultato del Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Vlahovic in dubbio: scelta Spalletti sorprende tutti

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