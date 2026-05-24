Torino Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Da tpi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Torino e Juventus allo stadio Grande Torino, valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione.

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Torino Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. TORINO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 Torino e Juventus scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Torino e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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