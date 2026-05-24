Stasera alle 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca il derby della Mole tra Torino e Juventus, ultima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratis. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e includono i titolari di entrambe le squadre. È il match conclusivo del campionato per entrambe le squadre, con la Juventus che cerca di chiudere al meglio la stagione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 I bianconeri di Spalletti si giocano l'accesso alla Champions League nell'ultima giornata di Serie A contro i granata di D'Aversa, con i dubbi Vlahovic e Yildiz. La Juventus scende in campo stasera, domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare il Torino nel derby della Mole, match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Torino-Juventus stasera in tv: dove vedere il derby della Mole in diretta streaming gratis e le ultime formazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torino Vs Juventus Serie A 94/95

Notizie e thread social correlati

Torino Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il derby della MoleIl derby della Mole tra Torino e Juventus si disputa nell’ultima giornata di Serie A.

Leggi anche: Milan-Inter streaming gratis: dove vedere il derby in diretta tv live

Temi più discussi: Torino-Juventus, le probabili formazioni della partita di serie A; Segui Torino-Juventus: dove vederla, formazioni e quote; Torino-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT.

Thread di partita: Juventus Torino vs ACF Fiorentina Risultato dal vivo | Serie A 25/26 | 17 maggio 2026 reddit

La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno ? Segui qui il live del match x.com

Torino-Juventus, numeri e curiositàEcco numeri e curiosità riguardanti il match Torino-Juventus, gara valida per la 38a giornata del campionato Serie A Enilive, che si disputerà oggi alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Tori ... torinofc.it

Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri contro i granata nel derby della Mole per chiudere al meglio la stagione di Serie A e sperare ancora in un posto nella prossima Champions League ... tuttosport.com