Torino-Juventus stasera in tv | dove vedere il derby della Mole in diretta streaming gratis e le ultime formazioni

Da stilejuventus.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca il derby della Mole tra Torino e Juventus, ultima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratis. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e includono i titolari di entrambe le squadre. È il match conclusivo del campionato per entrambe le squadre, con la Juventus che cerca di chiudere al meglio la stagione.

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