Vlahovic non è sicuro di scendere in campo per la partita tra Torino e Juventus, in programma alle 20.45 e trasmessa in diretta su Dazn e Sky. La sfida rappresenta l’ultima giornata di Serie A. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma ancora non si conosce la presenza dell’attaccante. La partita si giocherà in serata, con le due squadre in campo per l’ultima partita della stagione.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus, in campo alle 20.45 (diretta tv su Dazn e Sky) per l'ultima giornata di Serie A. Dubbio Lazaro-Pedersen per D'Aversa. Tre ballottaggi per Spalletti: Perin favorito su Di Gregorio, Holm su Koopmeiners, mentre David è preallertato per via di un fastidio accusato in allenamento da Vlahovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Juventus, probabili formazioni: ansia per Vlahovic

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