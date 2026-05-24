Durante la partita tra Torino e Juventus, Prati è in regia, mentre Spalletti schiera Boga. David è preallertato e potrebbe entrare in campo. D'Aversa valuta Lazaro sulla fascia destra. Il tecnico bianconero ha un dubbio tra Holm e Koopmeiners. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle formazioni o alle strategie adottate. La partita si svolge con diverse scelte di formazione e possibili variazioni durante il match.

Il destino della Juventus passa dal capoluogo piemontese, ma questa volta si ferma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sarà, infatti, il derby della Mole, e i risultati degli avversari nella corsa Champions, a definire il prossimo futuro dei bianconeri. L’avvicinamento alla stracittadina, però, è stato tormentato per Spalletti. Alla squalifica di Gleison Bremer, si è aggiunto l’infortunio al polpaccio di Kenan Yildiz. E ieri in allenamento si è fermato pure Dusan Vlahovic. Il serbo ha avvertito un fastidio, però ha trasmesso la sensazione di voler provare a stringere i denti. Mentre in casa granata la concentrazione per la sfida delle 20.45 è massima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Juventus, le ultime dai campi: Prati in regia, Spalletti con Boga, David preallertato

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TORINO-JUVENTUS 2-0 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA

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