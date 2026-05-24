Torino-Juventus | dove vederla in tv e streaming probabili formazioni orario e classifica Serie A

La partita tra Torino e Juventus si giocherà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now TV. La Juventus, reduce da una sconfitta contro la Fiorentina, punta a vincere per mantenere le speranze di qualificazione in Champions League, che dipendono anche dai risultati di Milan, Roma e Como. Le probabili formazioni prevedono alcune variazioni rispetto all’ultima gara. La classifica attuale vede la Juventus fuori dalla zona europea.

Dopo il passo falso con la Fiorentina, la Juventus deve sperare in un passo falso di due squadre tra Milan, Roma e Como per accedere alla Champions League. I bianconeri devono affrontare il Torino in una gara che non si può sbagliare. I granata sono già salvi e negli ultimi anni il derby della Mole è stato spesso a senso unico, ma hanno l'occasione irripetibile di dare la spallata definitiva ai rivali storici. D'Aversa si affida al duo Zapata-Simeone, mentre Spalletti arriva con il dubbio Vlahovic, che è alle prese con un affaticamento muscolare. Pronto David al suo posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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