La partita tra Torino e Juventus si gioca oggi alle 18.30. È visibile in diretta su Sky e su DAZN in streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. La Juventus cerca di risalire in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina, sperando in un passo falso di Milan, Roma o Como per qualificarsi alla Champions League. La gara si svolge allo stadio di Torino.

Dopo il passo falso con la Fiorentina, la Juventus deve sperare in un passo falso di due squadre tra Milan, Roma e Como per accedere alla Champions League. I bianconeri devono affrontare il Torino in una gara che non si può sbagliare. I granata sono già salvi e negli ultimi anni il derby della Mole è stato spesso a senso unico, ma hanno l'occasione irripetibile di dare la spallata definitiva ai rivali storici. D'Aversa si affida al duo Zapata-Simeone, mentre Spalletti arriva con il dubbio Vlahovic, che è alle prese con un affaticamento muscolare. Pronto David al suo posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Torino-Juventus: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali, orario e classifica Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Probabili formazioni Juventus Cagliari - orario e dove vederla in TV e streaming Giornata 13 Serie A

Notizie e thread social correlati

Udinese-Juventus: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie ANella 29esima giornata di Serie A, la Juventus affronta l'Udinese in una partita che si gioca in orario ancora da definire.

Torino-Juventus: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni, orario e classifica Serie ALa partita tra Torino e Juventus si giocherà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now TV.

Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Torino-Juventus; Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming.

Verso #TorinoJuventus Probabili formazioni e dove vederla #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le ultime x.com

Thread di partita: Juventus Torino vs ACF Fiorentina Risultato dal vivo | Serie A 25/26 | 17 maggio 2026 reddit

Torino-Juventus: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali, orario e classifica Serie ADopo il passo falso con la Fiorentina, la Juventus deve sperare in un passo falso di due squadre tra Milan, Roma e Como per accedere alla Champions League. I bianconeri devono affrontare ... ilmessaggero.it

Dove vedere Torino-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Olimpico Grande Torino, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A: le probabili scelte di D'Aversa e Spalletti ... corrieredellosport.it