Torino-Juventus | dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Da sololaroma.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Torino e Juventus si è disputata oggi, chiudendo la trentottesima giornata di Serie A. La gara si è svolta nel capoluogo piemontese, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. La partita si è conclusa con i due team in campo per l’ultima volta in questa stagione. La partita è visibile in streaming gratuito e in diretta tv su alcuni canali dedicati agli eventi sportivi.

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Sipario finale su una stagione intensa e infinita. Mentre tutto il popolo giallorosso trattiene il respiro per l’ultimo, decisivo verdetto della nostra Roma impegnata a Verona, la trentottesima giornata di Serie A propone una chiusura col botto sotto i riflettori del capoluogo piemontese. Oggi, domenica 24 maggio alle ore 20:45, lo stadio Olimpico Grande Torino si accende per il Derby della Mole tra Torino e Juventus. Un incrocio che per la prima volta nella storia del girone unico si gioca proprio all’ultimo turno di campionato, regalando ai granata di Roberto D’Aversa l’occasione perfetta per salutare i propri tifosi con una notte magica e ai bianconeri di Luciano Spalletti l’obbligo di cancellare lo scivolone interno subito contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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