Torino Juve scontri prima della partita | un tifoso in ospedale con un trauma cranico Ultras bianconeri lasciano lo stadio gara sospesa poi giocata La ricostruzione di quanto successo!
Prima del match tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno portato a un tifoso ricoverato con trauma cranico. Gli ultras bianconeri hanno lasciato lo stadio, causando la sospensione della partita, poi ripresa successivamente. La polizia ha intervenuto per disperdere le folle e ricostruire la dinamica degli incidenti. Nessuno altro è stato segnalato ferito. La partita si è svolta con alcune interruzioni, senza ulteriori episodi di violenza.
di Francesco Spagnolo Torino Juve, scontri prima della partita. Un tifoso in ospedale con un trauma cranico. Comolli ha dato la propria solidarietà ai supporters bianconeri. Il clima del derby della Mole si surriscalda drammaticamente ancor prima del fischio d’inizio. Le ore antecedenti alla tesissima sfida tra bianconeri e granata sono state purtroppo macchiate da gravi episodi di cronaca. Si sono infatti verificati duri scontri tra le opposte tifoserie nelle aree adiacenti allo stadio, trasformando il prepartita di Torino Juve in uno scenario di guerriglia urbana. Nonostante le forze dell’ordine stiano ancora lavorando per fare piena luce sulla dinamica precisa degli episodi, le prime ricostruzioni dipingono un quadro di forte tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Derby Torino-Juve, violenti scontri prima della partita: tifoso in codice rosso
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