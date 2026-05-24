Torino Juve scontri prima della partita | un tifoso in ospedale con un trauma cranico Ultras bianconeri lasciano lo stadio gara sospesa poi giocata La ricostruzione di quanto successo!

Notizia in breve

Prima del match tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno portato a un tifoso ricoverato con trauma cranico. Gli ultras bianconeri hanno lasciato lo stadio, causando la sospensione della partita, poi ripresa successivamente. La polizia ha intervenuto per disperdere le folle e ricostruire la dinamica degli incidenti. Nessuno altro è stato segnalato ferito. La partita si è svolta con alcune interruzioni, senza ulteriori episodi di violenza.