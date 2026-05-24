Prima del match tra Torino e Juventus sono scoppiati scontri tra i tifosi. Durante le tensioni, un uomo è caduto e ha subito un trauma cranico, ed è stato portato in ospedale. La curva ha rivolto una richiesta ai giocatori bianconeri, senza specificare i contenuti. La partita si è svolta successivamente, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato la zona.

di Francesco Spagnolo Torino Juve, scontri prima della partita. Un tifoso in ospedale con un trauma cranico. Comolli ha dato la propria solidarietà ai supporters bianconeri. Il clima del derby della Mole si surriscalda drammaticamente ancor prima del fischio d’inizio. Le ore antecedenti alla tesissima sfida tra bianconeri e granata sono state purtroppo macchiate da gravi episodi di cronaca. Si sono infatti verificati duri scontri tra le opposte tifoserie nelle aree adiacenti allo stadio, trasformando il prepartita di Torino Juve in uno scenario di guerriglia urbana. Nonostante le forze dell’ordine stiano ancora lavorando per fare piena luce sulla dinamica precisa degli episodi, le prime ricostruzioni dipingono un quadro di forte tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve, scontri prima della partita: un tifoso in ospedale con un trauma cranico. La richiesta della curva ai bianconeri

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