Dopo la partita tra Torino e Juventus, è andato in onda un live su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi. Durante la trasmissione, sono stati discussi i momenti salienti del match e le impressioni sui risultati. Il video è disponibile online, offrendo commenti e analisi sulla prestazione delle due squadre. La trasmissione ha visto partecipazione di pubblico e appassionati, con commenti in tempo reale.

di Francesco Calabrò Torino Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo allo Stadio Olimpico contro il Torino quest’oggi, nella 38ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI TORINO JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il post partita di TORINO-JUVE | Ma che partita hai visto con Paolo Rossi e Chiara Aleati

Notizie e thread social correlati

Juve Pisa, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEODopo la partita tra Juventus e Pisa, il dibattito tra Chiara Aleati e Paolo Rossi è stato trasmesso in diretta su Juventusnews24.

Juve Sassuolo, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEODopo la partita tra Juventus e Sassuolo, Chiara Aleati e Paolo Rossi sono intervenuti in diretta su Juventusnews24 per commentare l'incontro.

Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Derby della Mole ad alta tensione: il divieto del Torino sui colori bianconeri scatena la reazione della Juventus; La Juve risponde al Toro sul divieto dei colori bianconeri nel derby: il comunicato ufficiale.

Toro-Juve è anche #Daversa vs #Spalletti: entrati in corsa ora cercano la conferma Domenica va in scena il quinto scontro: per l'attuale allenatore del Toro un solo precedente vittorioso #Torino #Torinofc #Toronews ? Qui l’articolo completo x.com

Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Torino-Juventus, il risultato in diretta LIVEPrimo tempo giocato in un clima surreale. L'entusiasmo del pre partita è svanito dopo le notizie del ferimento di un tifoso bianconero dopo scontri con la Polizia. Lo slittamento di un'ora del via ha ... sport.sky.it

LIVE Torino-Juventus 2-2Torino-Juventus, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it