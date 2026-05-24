Torino Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la partita tra Torino e Juventus, è andato in onda un live su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi. Durante la trasmissione, sono stati discussi i momenti salienti del match e le impressioni sui risultati. Il video è disponibile online, offrendo commenti e analisi sulla prestazione delle due squadre. La trasmissione ha visto partecipazione di pubblico e appassionati, con commenti in tempo reale.

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di Francesco Calabrò Torino Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo allo Stadio Olimpico contro il Torino quest’oggi, nella 38ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI TORINO JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il post partita di TORINO-JUVE | Ma che partita hai visto con Paolo Rossi e Chiara Aleati

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