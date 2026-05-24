Torino Juve LIVE | partita momentaneamente SOSPESA per motivi di sicurezza

La partita tra Torino e Juventus è stata temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza durante la 38ª giornata di Serie A 202526. La sospensione è avvenuta a causa di problemi che hanno richiesto l’intervento delle autorità sul campo. La ripresa dell’incontro non è ancora stata confermata. La gara si svolge in un momento di tensione tra le due squadre, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’interruzione.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 20:57 – Partita momentaneamente SOSPESA per motivi di sicurezza 20:50 – I tifosi della Juve in coro: ‘Sospendete la partita” 20:45 Tifoso bianconero in codice rosso all’ospedale, tunnel vuoto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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